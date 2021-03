"Blijf thuis." Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat we deze boodschap voor het eerst te horen kregen tijdens een persconferentie over het coronavirus. Maar deden we dit ook? NU.nl onderzocht de mobiliteitsdata van Google om te zien hoe we ons gedrag het afgelopen jaar hebben aangepast.

De cijfers van Google geven een beeld van de drukte bij onder meer winkels, recreatiegebieden, supermarkten en werkplekken. Daarvoor worden data gebruikt die afkomstig zijn uit de locatiegeschiedenis van Google-gebruikers die daarvoor toestemming hebben gegeven.

De boodschap op 12 maart vorig jaar van premier Mark Rutte was duidelijk: werk zoveel mogelijk thuis. Een jaar later is dit advies nog altijd niet ingetrokken. Toch hebben we ons er de afgelopen twaalf maanden niet altijd even goed aan gehouden, blijkt uit de cijfers van Google.

In de zomer vaker naar kantoor geweest

Tijdens de eerste coronagolf werd er goed naar het advies geluisterd. In de eerste weken na de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, daalde het percentage mensen dat naar kantoor ging flink in vergelijking met januari, vóór de uitbraak van COVID-19 in ons land. Dat was niet voor lange duur: in de zomer werd er steeds minder vaak thuisgewerkt.

Ook tijdens de tweede lockdown gingen minder mensen naar kantoor, al was de daling niet zo enorm als tijdens de eerste coronagolf. Voor de aankondiging van de tweede lockdown reisden gemiddeld zo'n 24 procent minder mensen naar hun werk dan precorona. Dat aantal nam pas na 16 december verder af naar zo'n 37 procent, mogelijk doordat toen de scholen sloten.

Drukte op werklocaties

De coronacrisis zorgde ook voor een verandering in hoe vaak we een bezoek brachten aan de supermarkt of apotheek. Op 13 maart lag het percentage mensen dat deze winkels bezocht 24 procent hoger in vergelijking met januari. Hoewel die dag werd benadrukt dat hamsteren niet nodig was, deden veel mensen dat toch.

Supermarkten mogen dan geprofiteerd hebben van de coronacrisis, toch brachten we er in het afgelopen jaar gemiddeld minder vaak een bezoek aan. Dat komt vermoedelijk doordat supermarkten oproepen om in je eentje boodschappen te doen. Ook is het mogelijk dat mensen meer boodschappen in één keer kopen.

Bezoek aan supermarkten en apotheken

We brachten het afgelopen jaar ook minder vaak een bezoek aan retail- en recreatiegelegenheden. Dat is niet onlogisch: vanaf 15 december moesten niet-essentiële winkels de deuren sluiten en ook restaurants en kroegen waren een groot deel van het jaar dicht. In de zomer golden er minder regels en brachten we juist vaker een bezoek aan winkels, restaurants en pretparken dan in januari.

Op de dag dat de huidige lockdown werd aangekondigd, 14 december, deden veel mensen nog snel inkopen. Er gingen die dag 8 procent meer mensen naar winkels en recreatieplekken dan in januari. In de weken voor de lockdown lag dat aantal gemiddeld juist 30 procent lager dan in januari.