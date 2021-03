Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen Simon Lancaster, een voormalig productontwerper die ruim tien jaar bij het bedrijf werkte. Volgens Apple heeft Lancaster bedrijfsgeheimen en details over onaangekondigde Apple-producten aan een journalist verkocht, schrijft AppleInsider.

In ruil voor de informatie vroeg Lancaster publiciteit voor de start-up waar hij heen ging nadat hij Apple verliet. In de aanklacht wordt niet gesproken over welke informatie er is gelekt en wie de journalist is.

Uit de door Apple ingediende documenten blijkt dat Lancaster twee jaar lang contact had met een verslaggever terwijl hij bij Apple werkte. In die periode zou Lancaster informatie hebben overhandigd over nog onaangekondigde Apple-producten, evenals documenten voor intern gebruik.

Apple zegt diefstal van ideeën en vertrouwelijke informatie "zeer serieus" te nemen. "We zullen alles doen wat we kunnen om onze innovaties te beschermen." Het bedrijf onderzoekt de zaak nog steeds.

Lancaster heeft niet op de beschuldigingen gereageerd. Hij was elf jaar werkzaam bij Apple en werkte als productontwerper onder meer aan de MacBook Pro met een Touch Bar, de interactieve balk boven het toetsenbord.

Apple vaker in de clinch met oud-medewerkers

Het is niet de eerste keer dat een voormalig Apple-medewerker wordt aangeklaagd. In 2019 klaagde Apple zijn voormalige hoofdontwerper van chips aan, nadat hij was vertrokken en een start-up begon. Hij zou hebben geprobeerd om werknemers bij Apple af te pakken.

Inmiddels wachten ook twee voormalige Apple-medewerkers, die werkten aan Apples geheime project voor zelfrijdende auto's, op een proces. Ze zouden bedrijfsgeheimen hebben gestolen en zijn overgelopen naar Chinese bedrijven. Het tweetal zegt onschuldig te zijn.