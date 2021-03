Netflix is donderdag begonnen met een test die kijkers verplicht om te bewijzen dat ze samenwonen met de eigenaar van het account. Dat kan er mogelijk toe leiden dat het in de toekomst moeilijker wordt om een account met meerdere mensen te delen.

Volgens de voorwaarden van de streamingdienst moeten gebruikers van een account in hetzelfde huishouden wonen. Veel kijkers wisselen desondanks hun account uit met vrienden of kennissen.

De test, die donderdag begon, vraagt aan een klein aantal gebruikers om te bevestigen dat ze samenwonen met de accounteigenaar. Ze kunnen dit bevestigen middels een sms-bericht of e-mail naar de eigenaar.

Kijkers kunnen er ook voor kiezen om de verificatie later te doen. De melding komt echter terug als ze opnieuw Netflix openen. Volgens Netflix kunnen kijkers uiteindelijk verplicht worden om een nieuw account te openen als de bevestiging uitblijft.

"Deze test is ontwikkeld om zeker te zijn dat mensen die een Netflix-account gebruiken dit ook mogen", aldus een woordvoerder van het bedrijf aan persbureau Reuters.

De streamingdienst benadrukt dat ze continu nieuwe opties test en dat het nog niet zeker is dat deze verplichte verificatie wereldwijd wordt ingevoerd.

Wachtwoorddelen werd door de vingers gezien

Tot nu toe wordt wachtwoorddelen gedoogd. In 2016 zei oprichter Reed Hastings nog dat het "iets is waarmee we moeten leren leven". Eind 2019 veranderde die instelling toen topman Greg Peters zei dat Netflix bezig was om naar oplossingen te zoeken. "Maar we hebben op dit moment niets concreets daarover te melden", zei hij.

Netflix heeft wereldwijd ruim 200 miljoen abonnees. In 2020 werden bijna 37 miljoen mensen lid van de streamingdienst.