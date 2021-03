Electronic Arts (EA) is een onderzoek gestart naar aanleiding van een gerucht dat enkele van zijn medewerkers voor duizenden euro's zeldzame kaarten van FIFA 21 Ultimate Team zouden verkopen.

In de voetbalgame kun je pakjes met digitale spelerskaarten kopen. Van tevoren weet je niet welke voetballer je krijgt. Sommige kaarten, bijvoorbeeld die van Cristiano Ronaldo, zijn erg gewild omdat ze zelden voorkomen.

Op Twitter gaan nu meerdere screenshots rond van gamers die zeldzame kaarten aangeboden zouden krijgen van één of meerdere medewerkers van EA. De spelers zouden daarvoor wel honderden tot duizenden euro's moeten betalen.

EA schrijft op Twitter op de hoogte te zijn van de zaak. "We zijn ons bewust van de beschuldigingen die momenteel rondgaan met betrekking tot items van FIFA 21 Ultimate Team. Een grondig onderzoek is onderweg. Als we ongepast gedrag terugkomen, zullen we snel actie ondernemen."

Eerder werd al duidelijk dat er handel bestaat rondom FIFA Ultimate Team-coins, waarmee je de pakjes met kaarten kunt kopen. Het is voor het eerst dat er nu melding wordt gemaakt dat er ook kaarten voor geld worden verkocht.