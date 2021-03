Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had jarenlang toegang tot verkeersgegevens van T-Mobile-klanten, blijkt uit onderzoek van NRC. Het Agentschap Telecom is een onderzoek gestart om te bepalen of de wet is overtreden.

Klanten van T-Mobile werden volgens NRC niet geïnformeerd over het delen van verkeersgegevens met het CBS. Die data kunnen onder meer informatie bevatten over de locatie van mensen en wanneer zij met wie contact hadden.

Het CBS kreeg toegang tot de gegevens om een algoritme te kunnen ontwikkelen, waarmee het op basis van locatiedata van een mobiele provider het mobiliteits- en verblijfsgedrag van Nederlanders kon meten. De samenwerking tussen het CBS en T-Mobile duurde tot april vorig jaar.

Het Agentschap Telecom (AT) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn er niet van op de hoogte gebracht als CBS-medewerkers daadwerkelijk toegang hadden tot verkeersgegevens van T-Mobile-klanten. Een onderzoek moet uitwijzen of de Telecommunicatiewet en de privacywet zijn overtreden.

Toezichthouders nemen zaak 'zeer serieus'

Telecomdata zijn hypergevoelig, benadrukken de toezichthouders. "Bij volledige toegang tot telecomdata kun je iemand de hele dag volgen", laten ze in een verklaring weten.

"Je kunt zien waar iemand woont, waar hij werkt, waar hij winkelt, hoe vaak hij naar het ziekenhuis gaat, wat zijn stamkroeg is, hoe vaak hij zijn ouders, zus of vrienden bezoekt, en waar die wonen. Daarom nemen AT en AP deze zaak zeer serieus en moet de onderste steen boven."

Het CBS en T-Mobile laten in een reactie aan NRC weten dat zij "gepseudonimiseerde" locatiegegevens hebben gebruikt, die daarna nog door het CBS moesten worden geanonimiseerd. Uit onderzoek van NRC blijkt dat er aanwijzingen zijn dat CBS-medewerkers toegang hadden tot direct herleidbare persoonsgegevens, maar dat ontkennen CBS en T-Mobile.