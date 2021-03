Het omstreden sociale medium Parler keert niet meer terug in de App Store van Apple. Uit documenten die in handen zijn van persbureau Bloomberg zou blijken dat Apple daartoe heeft besloten, nadat de app eerder al was verwijderd in de nasleep van rellen bij het Capitool in Washington begin januari.

Parler profileert zich als een vrijhaven voor de vrijheid van meningsuiting. De site is vooral populair onder rechtse aanhangers van de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Via Parler zouden onder andere Trump-aanhangers opgeroepen zijn om geweld te gebruiken bij de bestorming van het Capitool.

Apple had de app eerder al uit zijn App Store verwijderd, omdat het platform weigerde aanpassingen te doen voor betere controle op berichten. Op de app zouden volgens Apple te veel berichten zijn verschenen die aanzetten tot geweld.

Na een uitgebreide review stelt Apple nu dat er te weinig veranderingen zijn doorgevoerd. Volgens het techbedrijf is er geen plaats voor "haatdragend, racistisch en discriminerend materiaal" in de App Store.

Parler ontslaat ontwikkelaars

Parler heeft woensdag zijn drie overgebleven ontwikkelaars van Apple-besturingssysteem iOS ontslagen, meldden bronnen aan Bloomberg. Het bedrijf nam in totaal van zeven werknemers afscheid. Naast ontwikkelaars zou het gaan om mensen die zich bezighielden met Parler TV en kwaliteitsbewakers.

Na de bestorming van het Capitool op 6 januari ging Parler offline. Hoster Amazon Web Services verbrak de banden met Parler en Google en Apple verwijderden Parler uit hun mobiele app-aanbod.

De Parler-website ging in februari opnieuw online met steun van cloudhostingbedrijf SkySilk. Parler was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.