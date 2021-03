TikTok gaat gebruikers aanspreken als zij een reactie willen plaatsen die mogelijk kwetsende woorden bevat. De functie wordt in de komende maanden onder gebruikers uitgerold, meldt het bedrijf woensdag op zijn website.

Door gebruikers te wijzen op hun taalgebruik, wil TikTok mensen "aanmoedigen om iedereen vriendelijk en met respect te behandelen". Gebruikers worden met een notificatie nog eens op de regels van TikTok gewezen en kunnen hun bericht vervolgens nog bewerken voordat ze het delen.

Het algoritme van TikTok herkent woorden die mogelijk de regels schenden. Gebruikers kunnen er zelf voor kiezen om hun bericht alsnog ongewijzigd te plaatsen.

TikTok brengt ook een functie uit waarmee gebruikers meer controle krijgen over reacties die onder hun filmpjes worden geplaatst. Als de optie 'Filter All Comments' is ingeschakeld, worden reacties niet weergegeven tot de maker van de video ze goedkeurt.

De dienst bracht al eerder mogelijkheden uit om reacties te filteren. Zo kunnen gebruikers reacties met bepaalde trefwoorden weghouden uit hun reacties.