ABN AMRO heeft woensdagmiddag een technische storing verholpen. Door de storing konden sommige klanten niet inloggen op Internet Bankieren en Mobiel Bankieren, laat een woordvoerder van de bank aan NU.nl weten.

De storing duurde enkele uren. Mensen die probeerden in te loggen, kregen een melding over de storing. Daarin stond dat inloggen met Mobiel Bevestigen of e.dentifier niet mogelijk was.

De oorzaak van de storing is onbekend. Ook had niet elke klant van de bank er last van, sommige mensen konden wel inloggen. Enkele duizenden klanten maakten woensdagmiddag melding van de storing via Allestoringen.nl.