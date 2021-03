ABN AMRO heeft woensdagmiddag last van een technische storing, waardoor klanten mogelijk problemen ondervinden bij het inloggen op Internet Bankieren en Mobiel Bankieren. Dat bevestigt een woordvoerder van de bank aan NU.nl.

Waar het probleem precies ligt, is niet bekend. Wel zegt ABN AMRO hard te werken aan een oplossing.

Mensen die online proberen in te loggen, krijgen een melding over de storing. Daarin staat dat "inloggen met Mobiel Bevestigen of eDentifier momenteel niet beschikbaar" is.

Het is niet bekend hoelang de problemen nog aanhouden. Online maakten enkele duizenden mensen melding van de storing via Allestoringen.nl.