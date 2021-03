Een groep hackers zou toegang hebben gekregen tot 150.000 beveiligingscamera's van de Amerikaanse start-up Verkada. Daardoor konden ze live meekijken in ziekenhuizen, gevangenissen, politiebureaus, scholen en bedrijven, meldt Bloomberg woensdag.

Het persbureau kreeg diverse beelden van de hackers toegestuurd. In één van de video's was te zien hoe medewerkers van een Tesla-fabriek in Sjanghai aan het werk waren aan de lopende band. De hackers zeggen in totaal toegang te hebben verschaft tot 222 camera's bij verschillende fabrieken en magazijnen van de autofabrikant.

Andere camerabeelden die het persbureau mocht inzien waren opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Florida. Daarop was te zien hoe acht zorgmedewerkers een patiënt aan een bed vastbonden.

De hackers zeggen dat ze ook mee konden kijken in een gevangenis in Alabama. Daar zou gezichtsherkenning zijn gebruikt om gevangenen te volgen. Ook konden ze meekijken tijdens verhoren op verschillende politiebureaus.

De groep zou toegang hebben tot het volledige videoarchief van alle Verkada-klanten. Ze verklaren de start-up te hebben gehackt om de gebrekkige beveiliging van het bedrijf aan te willen tonen.

Bloomberg heeft Verkada op de hoogte gesteld van het lek. Het bedrijf zegt het incident te onderzoeken en heeft de politie ingeschakeld. "We hebben alle interne beheerdersaccounts uitgeschakeld om ongeautoriseerde toegang te voorkomen", meldt een woordvoerder.