De CoronaCheck-app, waarmee mensen kunnen aantonen dat ze recent negatief zijn getest op het coronavirus, wordt komend weekend voor het eerst ingezet bij twee festivals in Biddinghuizen. Dat zegt het ministerie voor Volksgezondheid woensdag.

Met de app wordt een negatief testbewijs omgezet in een QR-code, die bij de ingang kan worden gescand. De twee festivals in Biddinghuizen trekken beide zo'n vijftienhonderd bezoekers, die zich vooraf moeten laten testen op het coronavirus. Bij de test krijgen ze een code die in de CoronaCheck-app kan worden ingevoerd, waarmee ze laten zien dat ze negatief zijn getest. Vervolgens mogen ze naar binnen.

De app wordt in opdracht van het kabinet ontwikkeld. Eerder deze week zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al dat de CoronaCheck mogelijk dit weekend zou worden ingezet bij muziekevenementen.

Het kabinet wil de app in de komende maanden gaan gebruiken als extra check op het toegangsbewijs voor niet-essentiële plekken, bijvoorbeeld bij evenementen. Ook zouden bezoekers van bijvoorbeeld musea en bioscopen op die manier kunnen aantonen recent negatief getest te zijn.

Bij elke test een nieuwe QR-code

Bij elk testmoment wordt een nieuwe, willekeurige QR-code aangemaakt. Dat moet het moeilijker maken om mensen te volgen en zo de privacy te beschermen. Daarnaast zitten in de app maatregelen om te voorkomen dat mensen met de negatieve test van een ander ergens proberen binnen te komen.

Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een wet die de testapp breder mogelijk maakt. De app moet op den duur zowel tests van GGD-teststraten als van commerciële testlocaties verwerken.

De testfestivals maken deel uit van de reeks zogenoemde FieldLabs, waarbij evenementen worden gehouden om te testen hoe ze verlopen in coronatijd. Eerder gebeurde dat onder meer bij een voorstelling van cabaretier Guido Weijers en bij een wedstrijd van voetbalclubs NEC en De Graafschap.