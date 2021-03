Chinezen kunnen voorlopig geen account meer aanmaken op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn. Eigenaar Microsoft zou op dit moment niet voldoen aan lokale wetgeving, meldt persbureau Bloomberg dinsdag.

"We zijn een wereldwijd platform met de verplichting om de wetten te respecteren die op ons van toepassing zijn. Inclusief het naleven van Chinese overheidsvoorschriften voor onze lokale versie van LinkedIn in China", meldt Microsoft in een verklaring.

Omdat het bedrijf momenteel niet aan de regels voldoet, laat het tijdelijk geen nieuwe leden meer toe. Om welke regels het precies gaat, is niet bekendgemaakt.

Momenteel heeft LinkedIn 52 miljoen gebruikers in China. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met de Chinese autoriteiten om bepaalde inhoud te beperken.

LinkedIn, dat in 2014 werd geïntroduceerd in China, is een van de weinige Amerikaanse sociale netwerken die in het land zijn toegestaan. Andere platforms zoals Twitter en Facebook zijn al langer verboden.