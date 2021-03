Streamingdienst Disney+ bestaat nog nog geen anderhalf jaar, maar is wereldwijd de honderd miljoen abonnees gepasseerd. Dat heeft het concern dinsdag bekendgemaakt.

De laatste keer dat de dienst een update gaf, was begin januari. Toen had Disney+ nog 94 miljoen abonnees. De dienst had recent hits met WandaVision en Raya and the Last Dragon. Binnenkort komt de nieuwe Marvel-serie The Falcon and the Winter Soldier uit.

Disney+ wil de komende tijd meer geld investeren in het produceren van series en films. Het bedrijf mikt op zo'n honderd nieuwe titels per jaar. "Het enorme succes van Disney+, dat nu meer dan honderd miljoen abonnees telt, heeft ons geïnspireerd om nog ambitieuzer te zijn", zegt The Walt Disney Company-CEO Bob Chapek.

Netflix is nog steeds de koploper als het gaat om streamingdiensten; wereldwijd zijn inmiddels 200 miljoen mensen lid van de aanbieder van hits als House of Cards, Orange Is the New Black, La casa de papel en Lupin.