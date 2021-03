Instagram werkt aan een functie waarmee de makers van zogeheten Reels - korte video's - deze ook gemakkelijk op Facebook kunnen delen, meldt persbureau Bloomberg dinsdag.

Het zou om een test gaan die in eerste instantie alleen in India loopt. Of de functie ook daadwerkelijk wordt uitgebracht, is nog niet bekend.

Reels zijn het antwoord van Facebook op de populariteit van het Chinese TikTok. Nu zijn Reels alleen nog in de Instagram-app te bekijken.

Het is niet de eerste keer dat Facebook een populaire functie van een concurrent kopieert: eerder werd de Stories-functie overgenomen van Snapchat, waarbij foto's en video's na 24 uur verdwijnen. Gebruikers kunnen een Instagram-story nu al met een tik op hun Facebook-profiel delen.