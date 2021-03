Twitter heeft maandag een waarschuwing geplaatst bij een tweet van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Volgens het platform is het bericht dat de fractievoorzitter zondag plaatste over coronavaccinaties misleidend.

Door de waarschuwing kunnen zijn volgers het bericht niet langer liken of retweeten. Ook kan er niet op worden gereageerd. Twitter onderbouwt het waarschuwingslabel met een verklaring van gezondheidsofficials.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat het Amerikaanse medium een waarschuwing plaatst bij een tweet van een Nederlandse politicus.

Via het officiële twitteraccount reageerde de partij boos op de beslissing van Twitter. "Amerikaans #BigTech-bedrijf censureert Nederlandse partijleider een week voor de verkiezingen. Als dat geen buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie is, wat dan wel?"

Het bericht van Baudet is overigens niet verwijderd door Twitter en is nog steeds te lezen. Vorig jaar legde het platform uit dit niet te doen omdat tweets van politici van publiek belang zijn. In plaats daarvan voorziet het sociale netwerk de berichten van een waarschuwingslabel.

In januari werd de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump permanent van Twitter geblokkeerd vanwege het plaatsen van een reeks tweets die in strijd waren met de gedragscode.