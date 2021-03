Sonos heeft dinsdagavond een nieuwe draagbare speaker aangekondigd. De Roam is klein, werkt onderweg op bluetooth en thuis op wifi en gaat tot tien uur mee op een volle acculading.

De Sonos Roam is een stuk kleiner dan Sonos' eerder verschenen draadloze speaker, de (vrij lompe) Sonos Move. Daar past hij volgens het bedrijf zes keer in. Met een gewicht van 450 gram is de speaker voornamelijk bedoeld voor onderweg.

Het apparaat heeft een langwerpig ontwerp in een driehoekvorm aan de boven- en onderkant. Buiten de deur werkt de speaker met bluetooth om muziek af te spelen. Thuis schakelt hij automatisch over op een gekoppelde wifiverbinding. Mensen die al Sonos-speakers in huis hebben staan, kunnen de Roam daaraan toevoegen om hem onderdeel te maken van het systeem. Ook zijn meerdere Roam-speakers met elkaar te koppelen.

De speaker heeft knoppen om het volume te bepalen of muziek te pauzeren, maar kan ook worden bediend met stemassistenten Google Assistent en Amazon Alexa. De luidspreker gaat tien uur mee op een volle lading en kan in slaapmodus tot tien dagen mee. Als hij opgeladen moet worden, kan dat draadloos via een Qi-oplader.

Daarnaast is de Sonos Roam voorzien van Auto Trueplay, een techniek die ingebouwde microfoons gebruikt om prestaties op basis van de omgeving af te stemmen. Zo moet de speaker binnen net zo klinken als buiten. Daarnaast werkt Roam met Sound Swap, een nieuwe functie waarmee gebruikers muziek van de Roam naar de dichtstbijzijnde, gekoppelde Sonos-speaker in de buurt sturen.

De Sonos Roam verschijnt op 20 april in het zwart en wit en kost 179 euro.