De Chinese smartphonefabrikant OnePlus heeft maandag een releasedatum voor zijn nieuwe reeks mobiele telefoons bekendgemaakt. De OnePlus 9-serie, die een betere camera krijgt, wordt op 23 maart gepresenteerd.

OnePlus heeft ook bekendgemaakt de komende drie jaar te gaan samenwerken met de Zweedse camerafabrikant Hasselblad om de camera's van telefoons te verbeteren. "Daarmee krijgt de OnePlus 9-serie het meest geavanceerde OnePlus-camerasysteem tot nu toe", meldt het bedrijf, dat de komende drie jaar 150 miljoen dollar (ruim 126 miljoen euro) in cameratechnologie wil investeren.

De OnePlus 9-serie, die vermoedelijk zal bestaan uit de OnePlus 9R, OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro, zal de eerste reeks zijn waarbij de Zweedse fabrikant betrokken is. Hasselblad gaat zich in eerste instantie focussen op het verbeteren van de camerasoftware. Zo zouden onder meer kleuren anders afgestemd moeten worden voor een natuurlijker resultaat.

De nieuwe telefoons worden ook uitgerust met een nieuwe Sony-camerasensor: de Sony IMX789. Vermoedelijk heeft deze sensor een 50-megapixelresolutie. Ook kunnen video's in 4K-resolutie worden vastgelegd met 120 frames per seconde en 8K-video's met 30 frames per seconde.