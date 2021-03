Steeds meer Nederlanders bezoeken websites van de overheid, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar maakte 86 procent van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar er minstens één keer gebruik van. In 2019 was dit 81 procent.

Onder overheidswebsites vallen websites van overheidsinstanties, zoals websites voor het doen van belastingaangifte, aanvragen van uitkeringen en subsidies, doorgeven van adreswijzigingen of het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs.

De meeste Nederlanders maken gebruik van de overheidssites om informatie op te zoeken. In 2019 zei 81 procent de digitale overheid hiervoor te gebruiken. Iets minder, 73 procent, bezocht de overheidssites om documenten in te vullen en te versturen. 59 procent deed dat om die te printen of te downloaden.

Of het gestegen gebruik van overheidswebsites te maken heeft met de coronapandemie en de genomen maatregelen, is volgens het CBS met deze cijfers niet te zeggen. De sterkste stijging vond plaats bij het versturen van documenten. Dit nam toe van 58 procent in 2019 naar 73 procent vorig jaar.

Nederland staat op derde plaats in EU

Nederland behoort tot de kopgroep van EU-landen met het grootste aandeel inwoners dat de digitale overheid gebruikt. Ons land stond vorig jaar samen met Zweden op de derde plaats van landen in de Europese Unie waar burgers het meest op overheidswebsites te vinden zijn.



Alleen Denemarken en Finland scoorden met 91 en 88 procent hoger. Het gebruik van de digitale overheid was het laagst in Zuid- en Oost-Europa.