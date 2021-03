Techtopman Sina Estavi heeft zaterdag op een veiling 2,5 miljoen dollar (zo'n 2 miljoen euro) geboden op de allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey.

De tweet, "Just setting up my twttr", dateert van 21 maart 2006. Dorsey zette de tweet zaterdag in de verkoop als een zogenoemde non-fungible token (NFT), een unieke cryptomunt.

Crypto-entrepeneurs Justin Sun en Estavi bieden sindsdien tegen elkaar op, met het bedrag van 2,5 miljoen dollar als voorlopig eindpunt. De winnaar van de veiling krijgt een digitaal certificaat met de handtekening van Dorsey en de metadata van de tweet.

NFT's zijn de afgelopen maanden in opkomst. Allerlei digitale goederen, van tweets tot gifjes en kunstwerken, kunnen als NFT via de Ethereum-blockchain 'verkocht' worden. In een blockchain, een lijst met transacties die aan de bakermat van munten als bitcoin ligt, wordt vermeld dat iemand de enige eigenaar is. Liefhebbers vergelijken de NFT's wel met het verzamelen van voetbalplaatjes, waarbij verzamelaars gokken dat de plaatjes in de toekomst meer waard worden.

Tweets worden sinds kort verkocht via het platform Valuables BY CENT waar ook de tweet van Dorsey te koop staat.