Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) zou zijn gehackt door Rusland en een Chinese hackergroep, meldt de Volkskrant zaterdag op basis van eigen onderzoek.

Het dagblad schrijft op basis van anonieme bronnen dat het EMA in het voorjaar van 2020 al doelwit was van Chinese hackers. In het najaar richtte Rusland zich naar verluidt met succes op de organisatie.

De Russische inlichtingendienst zou toegang hebben gekregen tot het e-mailverkeer. Daarin zagen de hackers op een gegeven moment een bestand voorbijkomen waarmee een EMA-medewerker geauthenticeerd kan worden zodat die diegene het netwerk kan gebruiken.

Door dit te onderscheppen en zelf te gebruiken, zouden de Russen door hebben weten te dringen tot het netwerk van het EMA. Volgens de Volkskrant is het vermoedelijke motief economische spionage: informatie over welke landen coronavaccins afnemen, en hoeveel.

Gestolen EMA-documenten zijn online gepubliceerd

Het in Amsterdam gevestigde medicijnagentschap, dat de toelating van coronavaccins voor de Europese markt beoordeelt, maakte begin december bekend doelwit te zijn geweest van een cyberaanval.

De NOS en Duitse regionale publieke omroepen meldden niet veel later dat de aanval waarschijnlijk het werk is van een buitenlandse overheid. In januari maakten Pfizer en BioNTech bekend dat hackers gegevens van hun vaccin hadden ingezien.

Daarnaast kwamen buitgemaakte documenten van het EMA online te staan, maar volgens de organisatie was de inhoud daarvan bewerkt. Mogelijk wilden de hackers daarmee het vertrouwen in het EMA of de coronavaccins ondermijnen.