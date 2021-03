De politie heeft eind februari drie medewerkers van een telecomprovider aangehouden. Zeker één persoon, de hoofdverdachte, wordt verdacht van diefstal van een 06-nummer, wat mogelijk was omdat diegene in de systemen van de provider kon kijken.

De persoon had de mogelijkheid om de simkaart van het 06-nummer op afstand te resetten. Vervolgens kon hij het nummer stelen door het aan een nieuwe simkaart te koppelen. De politie doet nog onderzoek naar de exacte rol van de twee andere verdachten.

Een 06-nummer kan waardevol zijn, omdat een telefoonnummer gekoppeld kan worden aan online accounts. Op die manier is het nummer een manier om toegang te krijgen tot die profielen. Bovendien raakt het slachtoffer zijn 06-nummer kwijt.

In deze zaak zouden de verdachten accounts met cryptovaluta op het oog hebben. Het 06-nummer zou nodig zijn om een inlogcode die per sms werd verzonden te bemachtigen. Het is onduidelijk of er daarna ook digitale munten zijn gestolen.

De zaak kwam aan het rollen nadat de telecomprovider zelf melding deed van verdacht gedrag van een medewerker. Het op deze manier stelen van een 06-nummer wordt simswapping genoemd.