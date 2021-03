Razer brengt een slimme bril op de markt. De Anzu heeft glazen die volgens de fabrikant blauw licht van smartphone- en computerschermen kunnen filteren. Ook bevat de bril een microfoon en speakers in het frame.

De bril, die met vervangende lenzen ook als zonnebril kan dienen, kan via bluetooth aan een ander apparaat gekoppeld worden. Razer belooft dat de bril op een volle batterij vijf uur gebruikt kan worden.

De gadget van de Amerikaans-Singaporese fabrikant gaat 209,99 euro kosten. Het bedrijf is niet het eerste dat een dergelijke bril presenteert. Zo bracht Bose eerder al audiozonnebrillen op de markt.

Ook andere bedrijven werken aan slimme brillen. Het bedrijf achter Snapchat presenteerde een zonnebril met camera. Analisten vermoeden dat slimme brillen de opvolgers van smartphones worden.

Rol van blauw licht op slaapritme nog onduidelijk

Razer richt zich met zijn blauwlichtfilter op mensen die veel schermen gebruiken, zoals gamers of nachtbrakers. Licht heeft invloed op de biologische klok: het is waarom mensen in de avond vanzelf moe worden en bij zonsopgang ontwaken.

De precieze invloed van het blauwe licht van smartphones en computerschermen op het slaapritme is nog onduidelijk. Dat komt doordat wat zich op het scherm afspeelt - stressvol werk afronden, een actiefilm kijken, ruzie maken op Twitter - ook invloed op het slaapritme kan hebben.

Daar staat tegenover dat een blauwlichtfilter psychologisch gezien wel rust kan geven. Bij veel schermgebruik draagt het daardoor bij aan een dag-en-nachtritme.