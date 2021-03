De storing bij de Belastingdienst is verholpen, laat een woordvoerder vrijdag aan NU.nl weten. De fiscus verhoogt de capaciteit van het aantal mensen dat tegelijk aangifte kan doen echter nog niet tot 100 procent. Mensen die zaterdag of zondag aangifte willen doen, lopen daardoor mogelijk alsnog tegen de beperking aan.

De capaciteit blijft beperkt om ervoor te zorgen dat de mensen die wel op Mijn Belastingdienst kunnen inloggen hun aangifte succesvol kunnen doen, schrijft de fiscus vrijdag op zijn website.

"We weten ook dat in het weekend veel mensen tegelijk aangifte willen doen. We zetten zo veel mogelijk capaciteit in, maar het kan voorkomen dat u niet direct kunt inloggen", waarschuwt de organisatie.

De storing bij de Belastingdienst ontstond op 1 maart. Vanwege de problemen krijgen mensen een week langer de tijd om aangifte te doen. De gegevens moeten uiterlijk 8 mei bij de Belastingdienst binnen zijn.

De woordvoerder was op het moment van publicatie van dit artikel niet in de gelegenheid om in details te treden, maar kan vrijdagmiddag meer informatie geven.