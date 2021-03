Zorg zelf voor licht in de duisternis en herbeleef de muzikale klassiekers van Queen. Dit zijn de apps van de week.

Lyxo

Lyxo is een minimalistische puzzelgame die helemaal om licht draait. Het spelprincipe is simpel: zorg ervoor dat de lichtbron aan het begin van het level het eindpunt bereikt. Om dit voor elkaar te krijgen moet je het licht in goede banen leiden door spiegels precies op de juiste manier te draaien.

Zoals het een goede puzzelgame betaamt begint het spel redelijk simpel, maar worden de levels alsmaar pittiger. Op een gegeven moment moet je de lichtbaan bijvoorbeeld rondom anti-reflecterende obstakels leiden.

Tegelijkertijd leert Lyxo je het een en ander over natuurkunde. In sommige levels moet je de witte lichtbaan bijvoorbeeld opsplitsen in verschillende kleuren en deze precies op de juiste oppervlakten laten uitkomen.

Download Lyxo voor Android of iOS (3,49 euro)

Queen: Rock Tour

De legendarische band Queen heeft een game gelanceerd. In Queen: Rock Tour herbeleef je de turbulente geschiedenis van de groep terwijl je alle hits meespeelt.

Dat doe je in de vorm van een ritmegame. Terwijl de muziek speelt vallen er noten op verschillende sporen van boven naar beneden. Aan jou de taak om op het juiste moment met beide duimen op het scherm van je telefoon te tikken, of bepaalde 'snaren' vast te houden.

Extra leuk is dat de kleuren van de noten voor de verschillende bandleden van Queen staan. Mis je bijvoorbeeld een groene kleur, dan stopt Freddy Mercury eventjes met zingen. Queen: Rock Tour is gratis te proberen, maar de volledige game kost 2,99 euro op Android en 3,49 euro op iOS.

Download Queen: Rock Tour voor Android of iOS (gratis proberen)