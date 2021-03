Wat is de beste laptop met een scherm van 15 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Zoek je een laptop die zowel handig is voor thuis als voor onderweg? Dan is een model van 15 inch een prima keuze. Laptops van 15 inch worden het meest verkocht. Op deze modellen kun je prettig werken en ze passen in de meeste tassen.

De Consumentenbond test laptops op onder meer snelheid, schermkwaliteit, hardware en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 91 laptops getest.

Binnen de categorie met een scherm van 15 inch is een laptop van Microsoft de Beste uit de Test. Er is momenteel geen Beste Koop vanwege beperkte verkrijgbaarheid. Ben je op zoek naar een goed en goedkoper alternatief? Dan is de MateBook D van Huawei een goede optie

Dit model van Microsoft is zeker niet goedkoop. Maar deze laptop wint het van al zijn concurrenten. Het is een uitstekende laptop met een prachtig scherm. In tegenstelling tot andere Surface-modellen heeft dit model een traditionele vorm. Dat betekent dat je het scherm niet kunt losmaken van het toetsenbord.

De snelheid van de laptop is goed. Hij start lekker vlug op en de meeste taken kan hij prima aan. Alleen voor zwaardere games en video's bewerken komt hij wat snelheid tekort.

Hij blinkt vooral uit door het scherm. Op alle onderdelen scoort het scherm een dikke voldoende. Het scherm is aanraakgevoelig en heeft een hoge resolutie van 2.496 bij 1.664 pixels.

Met een gewicht van 1,5 kilo neem je hem gemakkelijk mee. En onderweg houdt hij het op een volle accu zo'n 5,5 tot 8,5 uur vol.

Een nadeel is het aantal USB-aansluitingen. De laptop heeft er maar twee, beide zijn wel USB 3.2 (gen1). Wat ook een nadeel kan zijn is dat je, op de SSD na, geen onderdelen kunt vervangen.

Noot: Er kwamen meer laptops als Beste uit de Test. We lichten hier de laptop uit die het laagst geprijsd is.

Dit model kan niet tippen aan de Beste uit de Test, maar is een stuk goedkoper. Het is een prima laptop. Met 1,5 kilo neem je hem net zo makkelijk mee en de accu houdt het zo'n 3,5 tot 6,5 uur vol.

De laptop is snel en start vlug op. Hij is prima geschikt voor de meest gangbare taken, zoals tekstverwerken of internetten. Net zoals de Beste uit de Test is ook deze laptop niet geschikt voor zwaardere games of om video's te monteren.

Op de prestaties van het scherm lever je wel wat in. Het scherm is niet slecht, maar vooral de kleurweergave en maximale helderheid zijn minder goed.

Het aantal USB-aansluitingen is in orde. Je hebt vier USB-aansluitingen, waarvan twee USB 3.2 (gen1) zijn.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.