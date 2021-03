ICT-apparaten zoals telefoons en computers worden te snel afgedankt. Door deze minder snel weg te gooien, kan vervuiling door de productie ervan met tientallen procenten worden verminderd. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van het Utrecht Sustainability Institute in opdracht van de Amsterdam Economic Board.

In Nederland worden jaarlijks naar schatting ruim 50 miljoen ICT-apparaten afgedankt. Elk jaar komen hier 860.000 stuks bij. Daarmee is de ICT hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren te worden, schrijft het instituut dat samenwerkt met de Universiteit Utrecht en TNO.

De productie van de apparaten kost veel energie en gaat gepaard met vervuiling. De wereldwijde uitstoot van ICT-apparaten wordt inmiddels geschat op zo'n 3 tot 6 procent. Dat zou al in de buurt komen van de wereldwijde uitstoot van de cementindustrie. Recente studies voorspellen bovendien dat dit percentage in 2040 tot 14 zal stijgen, als de huidige lijn wordt doorgetrokken.

Op dit moment gaan de meeste ICT-apparaten drie tot vier jaar mee. Door dit op te rekken naar vijf tot zeven jaar, kan de uitstoot volgens het instituut met 50 procent worden verminderd. Om dit voor elkaar te kunnen krijgen, is het belangrijk om te consuminderen en de levensduur te verlengen.

Ook hergebruik is essentieel om de vervuiling van de ICT-sector binnen de perken te houden. "Dat biedt volop kansen voor ondernemers om structureel minder hardware aan te schaffen, en meer in te zamelen, te repareren of te verbeteren en terug in de Nederlandse economie te brengen", aldus de Amsterdam Economic Board.