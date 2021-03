Facebook en Instagram geven gebruikers de mogelijkheid om op de platformen minder politieke reclames voorbij te zien komen. De optie komt vanaf donderdag beschikbaar in onder meer Nederland en geldt naast minder politieke advertenties ook voor minder advertenties over sociale kwesties en verkiezingen in het algemeen.

"Hoewel politieke advertenties een belangrijke rol spelen bij elke verkiezing, hebben mensen ons laten weten dat ze de mogelijkheid willen hebben om er minder van te zien op hun Facebook- en Instagram-feeds", laat Facebook weten.

Onder dit soort advertenties verstaat Facebook onder meer reclames die door, namens of over een politiek kandidaat of politieke partij worden gemaakt. Ook advertenties over verkiezingen in het algemeen vallen onder het beleid.

Maatschappelijke kwesties zijn onderwerpen die tijdens verkiezingen een belangrijke rol kunnen spelen.

Deze kunnen verschillen van land tot land, maar in de Europese Unie geeft Facebook voorbeelden over censuur op universiteiten, belastingverlaging voor bedrijven, klimaatverandering en immigratie.

De mogelijkheid om advertenties te beperken, zal vanaf donderdag te vinden zijn onder advertentievoorkeuren in de instellingen van zowel Facebook als Instagram. "Je hebt daarbij ook de keuze om het op het ene platform wel te laten zien en op het andere uit te schakelen", laat een Facebook-woordvoerder weten.