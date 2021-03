De Belastingdienst geeft mensen vanwege technische problemen een week langer de tijd om hun aangifte te doen. De inlevertermijn loopt nu tot 8 mei in plaats van 1 mei, laat een woordvoerder weten aan NU.nl.

Ook de termijn om vóór 1 juli bericht te krijgen, verschuift met een week. Wie voor die datum wil horen of hij of zij geld terugkrijgt of juist moet betalen, moet nu voor 8 april aangifte doen. Dat was 1 april.

De Belastingdienst kampt sinds maandag met technische problemen waardoor het niet iedereen lukt om in te loggen op Mijn Belastingdienst. De storing is donderdagmiddag nog niet helemaal opgelost.

"We zijn voorzichtig, maar hopen dat we snel met zekerheid kunnen zeggen dat de problemen helemaal voorbij zijn", laat een woordvoerder weten.

De Belastingdienst verzoekt mensen die tevergeefs proberen belastingaangifte te doen om het op een later moment opnieuw te proberen. Ook wijst de fiscus op de mogelijkheid om de Aangifte 2020-app te gebruiken, hoewel het niet in alle situaties mogelijk is om via de app aangifte te doen.

Oorzaak van de storing is nog onbekend

Vanwege de problemen beperkte de Belastingdienst woensdag het aantal mensen dat tegelijk aangifte kan doen. Toch heeft de storing niet te maken met overbelasting, zei de woordvoerder dinsdag.

"We kunnen ons voorstellen dat mensen daarvan balen. En de Belastingdienst vindt dit natuurlijk ook erg vervelend", aldus de woordvoerder. "We maken excuses voor het ongemak en bedanken mensen voor hun geduld."

De exacte oorzaak van de storing is nog onbekend. "Dat gaan we grondig uitzoeken."