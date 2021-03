De Britse markttoezichthouder CMA start een onderzoek naar Apple. Na klachten van appmakers kijkt de waakhond of Apple een machtspositie heeft met betrekking tot de distributie van apps in het Verenigd Koninkrijk en zo ja, of dat gepaard gaat met oneerlijke of concurrentiebeperkende voorwaarden voor appontwikkelaars.

Apple krijgt al langer kritiek van appontwikkelaars. Dat gaat onder meer over de commissie van 30 procent die ze moeten afstaan over aankopen in de App Store.

Het is de vraag of Apple juridisch gezien een machtspositie heeft. De App Store is de enige manier waarop Apple installatie van apps op iPhones en iPads toestaat. Op Android-apparaten kunnen meerdere appwinkels gebruikt worden.

De CMA wil onderzoeken of Apples beleid ertoe leidt dat consumenten uiteindelijk minder te kiezen hebben of meer moeten betalen voor apps.

Apple stelt dat zijn voorwaarden goed zijn voor appmakers en noemt de App Store in een reactie een "motor voor succes voor appontwikkelaars". Het bedrijf wijst onder meer op de selectie aan de poort, waardoor malafide apps buiten de deur worden gehouden.

Meer onderzoeken naar mogelijk machtsmisbruik

Het VK is niet het enige land waar de App Store onder een vergrootglas ligt. De Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) startte twee jaar geleden een onderzoek. Volgens persbureau Reuters laat een voorlopig oordeel daarover niet lang meer op zich wachten.

Ook de Europese Commissie (EC) buigt zich over de kwestie. De betaaldienst Apple Pay wordt eveneens door Brussel onder de loep genomen.