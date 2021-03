De overheid werkt nog steeds aan plannen om de beveiliging van chatberichten af te zwakken, meldt de NOS donderdag. Zo zouden berichten van criminelen makkelijker onderschept kunnen worden.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt tegen NU.nl dat ambtenaren inderdaad nog altijd bezig zijn met het plan. Wel benadrukt ze dat het onderwerp pas na de Tweede Kamerverkiezingen wordt behandeld.

Het afzwakken van de versleuteling zou in strijd zijn met het kabinetsstandpunt uit 2016 dat niet aan deze encryptie getornd mag worden, meldt de NOS. Alleen een nieuw kabinet kan dit veranderen, aldus de woordvoerder.

Berichtendiensten WhatsApp, iMessage en Signal maken gebruik van zogenoemde end-to-endencryptie. Dat betekent dat berichten op zodanige wijze worden versleuteld, dat alleen de verzender en de ontvanger de inhoud van de berichten kunnen lezen.

Het voordeel hiervan is dat je berichten veilig zijn, maar een nadeel is dat criminelen en terroristen misbruik maken van deze veiligheid. Inlichtingen- en opsporingsdiensten willen dat het mogelijk wordt deze versleutelde berichten te kraken. De Tweede Kamer was het daar in 2016 echter niet mee eens in het belang van de privacy.