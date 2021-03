WhatsApp introduceert donderdag een nieuwe functie waarmee het mogelijk wordt om te audio- en videobellen via de webversie van de berichtendienst, meldt het bedrijf in een blog.

De functie voor de webversie werd al langer getest onder een groep gebruikers, maar is vanaf donderdag voor iedereen te gebruiken. Bellen was eerder al mogelijk via de apps voor iOS en Android, maar WhatsApp Web had deze mogelijkheid nog niet.

De audio- en videogesprekken worden met dezelfde end-to-endencryptie versleuteld als berichten. Dat betekent dat WhatsApp deze niet kan zien of horen.

Voorlopig zijn alleen individuele gesprekken mogelijk via de desktopapp. WhatsApp zegt later ook de mogelijkheid tot groepsgesprekken te willen bieden, maar wanneer is nog onbekend.