Een test met de onbemande ruimteraket Starship van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX is woensdag opnieuw geëindigd in een explosie. De raket, die uiteindelijk mensen en goederen naar Mars moet kunnen brengen, ontplofte na een succesvolle landing op lanceerbasis Boca Chica in de staat Texas.

Het 50 meter hoge SN10-prototype had een goede start en bereikte succesvol een hoogte van 10 kilometer. De verticale hoek die de raket moest maken vlak voor de landing was deze keer ook succesvol, maar enkele minuten nadat de raket weer op de grond was ging het alsnog fout.

Het is de derde keer dat een testvlucht van de Starship eindigt in een explosie. Bij testvluchten in januari en februari ging het ook al mis.

SpaceX brak een eerdere testvlucht woensdag op het laatste moment af vanwege zorgen over de stuwkrachtmeters. Het is niet duidelijk of dat probleem iets te maken heeft gehad met de explosie.

Er staan nog meerdere testlanceringen met beide raketten op de planning. De SN11 is al klaargezet in Boca Chica, maar wanneer die test plaatsvindt is nog niet bekend.

Het ruimtevaartbedrijf hoopt met de Starship-raket mensen naar de maan en uiteindelijk Mars te brengen. De raket bestaat uit twee delen: Starship (het passagiers- en cargogedeelte) en Super Heavy (de stuwraket). Als beide raketten zijn samengevoegd is die 120 meter hoog.