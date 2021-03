WhatsApp test een nieuwe functie waarbij afbeeldingen in chats na verloop van tijd automatisch worden verwijderd, zo blijkt woensdag uit screenshots van de site WABetaInfo.

De screenshots tonen een nieuwe functie waarmee een gebruiker ervoor kan kiezen om een afbeelding na een bepaalde tijdsperiode vanzelf te laten verwijderen. Als de verzender daarvoor kiest, kan de ontvanger een foto slechts één keer bekijken, net zoals op Snapchat.

Ook zou het voor de ontvanger niet mogelijk zijn om de afbeelding op zijn of haar eigen telefoon op te slaan. Het is echter nog wel mogelijk om een screenshot van de foto te maken. Of de verstuurder daar dan een waarschuwing van krijgt, is niet duidelijk. Vooralsnog blijkt uit de screenshots geen sprake te zijn van zo'n melding.

Of en wanneer de functie daadwerkelijk wordt uitgebracht, is niet bekend.