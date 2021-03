Het sociale medium Parler, waarvan Amazon de webhosting na de bestorming van het Capitool niet langer wilde verzorgen, gooit zijn juridische strijd tegen het e-commercebedrijf over een andere boeg. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die openbaar zijn gemaakt.

Amazon wilde Parler niet langer als klant na de bestorming van het Capitool op 6 januari. Aanhangers van de Amerikaanse oud-president Donald Trump gebruikten het sociale medium om opruiende oproepen te plaatsen.

Door het wegvallen van de webhosting ging Parler op zwart, waarna het sociale medium vanwege contractbreuk naar de rechter stapte. Die oordeelde dat Amazon niet onrechtmatig heeft gehandeld door Parler alsnog langer als klant te accepteren.

Nu trekt Parler zijn zaak bij de federale rechtbank in, blijkt dinsdag uit een door het bedrijf ingediend rechtbankdocument (pdf) dat is geüpload door The Verge.

Tegelijkertijd dient Parler bij een rechtbank die jurisdictie over de Amerikaanse staat Washington (dus niet de hoofdstad Washington) heeft, een nieuwe aanklacht tegen Amazon in, blijkt uit een document (pdf) dat is geüpload door Courthouse News Service.

Amazons keuze volgens Parler politiek gemotiveerd

In de aanklacht beroept Parler zich op wetten uit de staat om opnieuw te beweren dat Amazon onrechtmatige "oneerlijke of misleidende handelingen of praktijken" heeft gepleegd die de bedrijfsvoering van Parler belemmerden.

"De echte reden dat Amazon besloot om zijn contract met Parler op te schorten en/of te beëindigen was niet vanwege vermeende contractbreuk, maar omdat Amazon niet wilde dat Parler een platform gaf aan conservatieve stemmen, inclusief die voor Donald Trump, of effectief concurreerde met andere platforms zoals Twitter."

Parler is sinds halverwege februari weer te gebruiken. Het bedrijf profileert zich als een vrijhaven voor de vrijheid van meningsuiting. De Parler-app is nog steeds niet terug in de appwinkels van Apple en Google sinds die bedrijven de app verwijderden.