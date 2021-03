De persoonsgegevens van gebruikers van LiteBit, een wisselkantoor voor cryptovaluta, liggen mogelijk op straat. Dat meldt het Nederlandse bedrijf woensdag in een mail aan klanten.

Het gaat om persoonsgegevens van Nederlandse gebruikers die voor december 2019 zijn verstrekt. Volgens het bedrijf zijn er geen wachtwoorden, ID-documenten of tegoeden buitgemaakt.

LiteBit kreeg onlangs een bericht waarin werd aangegeven dat persoonsgegevens van gebruikers van het platform in handen zijn van derden. "Er is gedreigd om deze persoonsgegevens openbaar te maken als LiteBit niet zou betalen voor deze data", schrijft het bedrijf in de mail.

Daar ging LiteBit echter niet in mee. "Ons standpunt is dat wij op geen enkele wijze willen bijdragen aan het in stand houden van dit soort criminele activiteiten. Betalen voor data past niet in ons beleid."

Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte gesteld. Een team van experts onderzoekt de zaak. LiteBit was niet bereikbaar voor een reactie aan NU.nl.