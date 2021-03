De eerste slimme bril die Facebook dit jaar op de markt brengt, zal "niet eens in de buurt komen van wat we uiteindelijk willen doen", zei financieel directeur David Wehner dinsdag op een conferentie waar CNBC ook aanwezig was.

Het gaat om een bril die Facebook maakt met Luxottica, de eigenaar van Ray-Ban. Meer details over hoe het product eruit gaat zien, heeft het bedrijf niet bekendgemaakt.

Facebook bevestigde de samenwerking met Ray-Ban in september, nadat geruchten al een jaar de ronde deden. Een eerste versie in 2021 zou later opgevolgd moeten worden door een volwaardig consumentenproduct.

Met de bril zou Facebook willen inzetten op augmented reality, de technologie waarbij een virtuele laag over de werkelijkheid wordt gelegd. Wehner zegt dat Facebook "een significante investering" doet in deze technologie.

"Augmented reality heeft de potentie om het volgende platform te zijn", aldus de financieel directeur. Analisten zien slimme brillen als de mogelijke volgende stap na computers en smartphones.

Bloomberg schreef in 2019 dat de eerste versie van Facebooks bril waarschijnlijk nog geen augmented reality zou bevatten. Ook zouden de glazen nog niet dienen als kleine schermen.