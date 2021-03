Instagram laat video's met een politieke inhoud in Reels minder vaak zien, bevestigt een woordvoerder van Instagram-eigenaar Facebook na berichtgeving door De Groene Amsterdammer en Pointer.

Met Reels, een dienst die sinds augustus beschikbaar is, kunnen Instagram-gebruikers korte video's publiceren. Analisten zien de dienst als een antwoord op TikTok, de videoapp die maanden daarvoor aan populariteit won.

"Wij hebben Reels zo ontworpen dat je in contact komt met mensen die leuke korte videocontent maken. Daarom is besloten om politieke content te degraderen", citeren De Groene en Pointer de Facebook-woordvoerder. "Dit past in ons beleid om politieke content niet te prioriteren."

Instagram-gebruikers kunnen Reels van volgers onder ogen komen in hun eigen overzicht van foto's van personen die zij volgen, maar ook in het speciale Reels-tabblad in de Instagram-app. Alleen daar worden politieke video's onderdrukt, verduidelijkt een woordvoerder van Facebook aan NU.nl.

De wijziging is gedaan "om het moeilijker te maken om op Instagram te stuiten op politieke misinformatie", aldus de woordvoerder. Zij wijst erop dat het een verruiming is van Instagrams beleid om politieke Reels niet uit te lichten.

NU.nl heeft de Facebook-woordvoerder ook gevraagd wat het bedrijf precies onder politieke content verstaat, maar nog geen antwoord gekregen.

Het was al bekend dat Facebook en Instagram beleid hebben voor advertenties over politieke en maatschappelijke kwesties. Daaronder vallen verschillende onderwerpen, zoals reclame over immigratie, klimaatverandering en de Black Lives Matter-beweging.