Sony stopt per 31 augustus met het verkopen en verhuren van films en tv-series in de PlayStation Store. De fabrikant zegt dinsdag in een blogpost zijn aanbod aan te passen, omdat de wensen van klanten zijn veranderd.

Volgens Sony is het aanbieden van films en series niet langer nodig, omdat veel PlayStation-bezitters tegenwoordig gebruikmaken van betaalde streamingdiensten of gratis diensten met advertenties. Hoeveel mensen er op dit moment nog wel gebruik van maken, zegt de fabrikant niet.

Als je eerder een film of tv-serie via de PlayStation Store hebt gekocht, hoef je niet te vrezen dat de content verloren gaat. Volgens Sony blijven aangekochte video's gewoon beschikbaar op mobiele apparaten en de PlayStation 4 en 5.