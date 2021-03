In de aankomende Harry Potter-game Hogwarts Legacy wordt het mogelijk om een transgender personage te ontwikkelen, meldt Bloomberg dinsdag op basis van anonieme bronnen die aan het spel werken. Dat is opvallend, omdat Harry Potter-auteur J.K. Rowling eerder werd beschuldigd van transfobie.

Bij het opstarten van de game kunnen spelers een personage met een mannelijke of vrouwelijke stem creëren, waarbij het niet uitmaakt hoe de rest van het lichaam eruitziet.

Vervolgens kunnen spelers kiezen of ze een heks of een tovenaar worden. Die keuze bepaalt op welke slaapzaal in de magische school van Hogwarts (Zweinstein) de personages geplaatst worden en op welke manier ze worden aangesproken in het spel.

Dergelijke opties zijn tegenwoordig niet ongebruikelijk meer in games, maar het is wel opvallend voor een Harry Potter-spel. Rowling, die overigens niet betrokken is bij de ontwikkeling van Hogwarts Legacy, ligt al langer onder vuur door uitspraken die zij afgelopen zomer deed. "Mensen die menstrueren, zijn vrouwen", schreef ze toen op Twitter.

Twitteraars beschuldigden haar van transfobie, omdat mensen die transgender zijn ook kunnen menstrueren. Ook Harry Potter-filmsterren Daniel Radcliffe en Emma Watson veroordeelden haar uitlatingen.

Geprobeerd de game zo inclusief mogelijk te maken

De opmerkingen van Rowling maakten ook een aantal mensen die aan het spel werkten van streek, meldt Bloomberg. Als gevolg daarvan wilden sommige leden van het ontwikkelingsteam de game zo inclusief mogelijk maken. Zo werd onder meer aangedrongen op aanpassingen van de personages.

Hogwarts Legacy is een openwereldgame met rollenspelelementen die zich afspeelt in de wereld van het personage Harry Potter. De game moet in 2022 te spelen zijn op de pc, de PlayStation 4 en 5, en de Xbox One en Series X. Het spel wordt ontwikkeld door Avalanche Software, in samenwerking met Portkey Games.