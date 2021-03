Iemand heeft dinsdag ingebroken op het Twitter-account van Eva Jineks latenightshow Jinek. Het ziet ernaar uit dat de RTL-presentatrice of iemand uit haar team ergens op de redactie het wachtwoord van het account heeft laten slingeren.

"Beste mevr. Jinek, uw account is gehackt. Dit is een vriendelijk verzoek uw wachtwoord te veranderen en de memo met de inloggegevens boven de studio in het opmaakhok weg te halen", werd dinsdagmiddag vanaf het account van Jinek verstuurd. De tweet is inmiddels verwijderd.

Jineks team laat in een tweet weten het wachtwoord te hebben aangepast. "Dank voor uw inbraak. Dat was een wake-upcall die we goed konden gebruiken. Ons account is nu weer veilig! We gaan ons best doen om het zo te houden."

Wie op het account heeft ingebroken, is niet duidelijk. De persoon verschuilt zich achter de naam Arsène Lupin, een zogenoemde gentleman-inbreker.