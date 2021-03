De ernstige storing bij de Belastingdienst, waardoor het in sommige gevallen niet mogelijk is om aangifte te doen, is nog niet opgelost. Toch zijn er inmiddels meer dan 225.000 aangiftes binnengekomen, meldt een woordvoerder van de fiscus dinsdag.

De technische storing ontstond maandagochtend. De oorzaak is nog altijd niet duidelijk, meldt woordvoerder Jacco Neleman. "Wat we wel weten, is dat het niets te maken heeft met overbelasting van de servers of een ddos-aanval."

Volgens de woordvoerder ondervindt niet iedereen problemen. "Het kan zijn dat het niet lukt om aangifte te doen, maar dat is zeker niet altijd het geval. Dat blijkt ook uit de aangiftes die wel binnenkomen."

Wanneer de problemen opgelost zullen zijn, kan Neleman niet voorspellen. "Dat komt doordat we de oorzaak van de storing nog niet hebben gevonden. We adviseren mensen die op dit moment geen aangifte kunnen doen het later nog eens te proberen."

Het doen van inkomstenbelastingaangifte over 2020 is sinds maandag mogelijk. Wie zijn aangifte in maart afrondt, krijgt uiterlijk in juni te horen of hij geld moet betalen of terugkrijgt. De aangifte moet voor 1 mei bij de Belastingdienst binnen zijn.