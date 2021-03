Twitter gaat tweets die mogelijk misleidende informatie over vaccinaties bevatten voorzien van een label, maakt het bedrijf bekend op zijn blog. De maatregel wordt eerst toegepast op tweets in het Engels. Het is onduidelijk wanneer Twitter het beleid ook op Nederlandstalige berichten toepast.

Daarnaast introduceert het sociale medium een strafpuntensysteem om te bepalen wanneer Twitter-gebruikers te ver gaan. Het verspreiden van berichten die kunnen leiden tot gezondheidsschade, krijgen één punt.

Ernstige overtredingen, zoals misleidende berichten over het coronavirus of de behandeling daarvan, of complottheorieën over de pandemie en vaccinaties, komen de Twitter-gebruiker op twee strafpunten te staan. De persoon moet de tweet ook eerst verwijderen voor hij weer berichten kan plaatsen.

Accounts met twee of drie strafpunten worden voor twaalf uur van het sociale medium geschorst. Bij vier strafpunten geldt een schorsing van zeven dagen en na vijf punten is de gebruiker permanent niet meer welkom op Twitter.

Twitter neemt al langer andere maatregelen tegen desinformatie over het coronavirus. Sinds een jaar worden tweets met grove misleidingen al verwijderd. Dat gebeurde in bijna een jaar tijd ongeveer 8.500 keer.