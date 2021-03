Instagram krijgt Live Rooms, een functie waarmee vier mensen tegelijk kunnen livestreamen. Voorheen konden gebruikers slechts één andere gebruiker toevoegen aan een livestream. De functie wordt binnenkort wereldwijd beschikbaar.

Wanneer gebruikers een Live Room willen starten, moeten ze eerst een livestream starten. Daarna kunnen ze tot drie mensen uitnodigen die mee mogen doen aan de livestream. Gebruikers kunnen ook zelf vragen of ze aan een livestream mee mogen doen.

Met de extra livegebruikers hoopt Instagram dat de gebruikers meer livetoepassingen bedenken. Het platform noemt de voorbeelden van een talkshow, een jamsessie, of interactievere sessies met volgers. Het idee is dat je straks bijvoorbeeld twee volgers in een livesessie kan uitnodigen, om daar een gesprek mee te voeren.

Instagram belooft ook aan betere moderatiefuncties te werken. Het bedrijf noemt nu nog geen concrete voorbeelden daarvan. Wel zegt Instagram dat, wanneer een van de livegebruikers iemand heeft geblokkeerd, die geblokkeerde persoon niet kan meedoen aan een livesessie. Ook kan de gebruiker die een Live Room start reacties blokkeren.

Live Rooms is vermoedelijk Instagrams antwoord op Clubhouse. Deze app wint aan populariteit en laat mensen via live-audio met elkaar praten. Ook in Clubhouse kunnen meerdere mensen tegelijk spreken. Instagrams moederbedrijf Facebook werkt naar verluidt aan een eigen versie van Clubhouse. Concurrent Twitter heeft eveneens iets vergelijkbaars gepland.