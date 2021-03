De Portugese consumentenbond Deco Proteste klaagt Apple aan wegens een software-update waarmee iPhones bewust trager werden gemaakt om de batterij te ontzien.

Dat zou in 2017 zijn gebeurd met de iPhones 6, 6 Plus, 6S en 6S Plus. Het bedrijf ging eerder door het stof, omdat iPhone-bezitters niet over de update werden geïnformeerd en mogelijk een vervangende telefoon of batterij kochten vanwege het trager worden van het (oude) apparaat.

Volgens Apple was de software-update nodig om te voorkomen dat de telefoons plotseling zouden uitvallen doordat de verouderde accu een piekmoment niet aankon. Het bedrijf ontkent bewust iets te hebben gedaan om de levensduur van iPhones te verkorten en zo consumenten te dwingen een nieuw toestel te kopen.

Eind vorig jaar spanden de Spaanse en Belgische consumentenbonden ook al rechtszaken aan. Eerder werd een soortgelijke zaak in de Verenigde Staten geschikt voor 500 miljoen dollar (circa 412 miljoen euro), zonder dat Apple daarbij schuld erkende.