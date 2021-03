Het sociale medium Gab, dat vooral populair is onder rechtse en extreemrechtse internetgebruikers, is gehackt. De wachtwoorden van gebruikers en meer dan 40 miljoen privéberichten liggen op straat, meldt het Amerikaanse tijdschrift Wired.

De hacker zou meer dan 70 GB aan data hebben gestolen en vervolgens hebben overhandigd aan Distributed Denial of Secrets (DDoS), een klokkenluiderssite die ook wel de opvolger van WikiLeaks wordt genoemd. Volgens de site wilde de persoon achter de hack de gebruikers van het extreemrechtse platform onthullen.

DDoS-oprichter Emma Best bevestigt tegen Wired dat er gegevens over profielen, openbare- en privéberichten, en wachtwoorden van gebruikers en privégroepen zijn gestolen. Onder de wachtwoorden zou onder andere die van oud-president Donald Trump zitten. Er zouden geen foto's of video's zijn buitgemaakt.

Gab-oprichter Andrew Torba bevestigt dat het sociale medium last had van een kwetsbaarheid, die afgelopen week zou zijn verholpen. Het bedrijf wil niet bevestigen dat er misbruik van gegevens is gemaakt, omdat het daar momenteel zelf geen aanwijzingen voor kan vinden. Daarom wordt er een onderzoek ingesteld naar de cyberveiligheid van het platform.

Gab werd in augustus 2016 opgericht uit protest tegen bestaande sociale media. Het platform wordt met name gezien als een alternatief voor Twitter, door gebruikers de mogelijkheid te bieden berichten van maximaal driehonderd tekens (zogenoemde gabs) te schrijven.