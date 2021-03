Een door China aangestuurde hackersgroep heeft het gemunt op twee Indiase vaccinmakers, meldt internetbeveiligingsbedrijf Cyfirma. Het zou gaan om Bharat Biotech, dat het vaccin Covaxin heeft ontwikkeld, en het Serum Institute of India (SSI), dat het AstraZeneca-vaccin produceert.

"Het motief voor de aanvallen is het wegsluizen van intellectueel eigendom om een concurrentievoordeel ten opzichte van Indiase farmaceutische bedrijven te krijgen", zegt Cyfirma-directeur Kumar Ritesh.

Volgens het bedrijf hebben de Chinese hackers kennis van kwetsbare servers van het SSI. Het is nog onduidelijk of er daadwerkelijk een aanval heeft plaatsgevonden en zo ja, of die succesvol was. Ritesh zegt dat het nog niet duidelijk is tot welke aan vaccins gerelateerde informatie de hackers toegang gehad zouden kunnen hebben.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde niet direct op een verzoek om commentaar. Het SSI en Bharat Biotech wilden niet reageren.

APT10 vaker beschuldigd van spionage

De Chinese hackersgroep wordt aangeduid met de naam APT10. De letters staan voor advanced persistent threat (geavanceerde aanhoudende dreiging): een benaming om te wijzen op door de overheid aangestuurde of gefinancierde hackers.

APT10 is vaker beschuldigd van economische spionage. In december 2018 waarschuwde de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat de hackersgroep zich ook op Nederlandse bedrijven richt.

Andere landen zouden zich ook schuldig maken aan diefstal rond COVID-19-vaccins. Ook Rusland en Noord-Korea zouden zich aan de praktijk schuldig hebben gemaakt bij meerdere bedrijven uit verschillende landen.

India grootste producent van COVID-19-vaccins

De rivalen China en India hebben aan meerdere landen COVID-19-vaccins verkocht of gedoneerd. India produceert meer dan 60 procent van alle verkochte vaccins wereldwijd.

Het SSI start naar verwachting binnenkort met het op grote schaal fabriceren van doses van de Amerikaanse farmaceut Novavax. Het Covaxin-vaccin wordt ook geëxporteerd naar meerdere landen, waaronder Brazilië.