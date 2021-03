De Russische communicatie-autoriteit Roskomnadzor dreigt Twitter met een boete omdat het bedrijf geen gehoor geeft aan verzoeken om illegale berichten te verwijderen.

Sinds 2017 gaat het volgens de telecomautoriteit om 2.862 berichten. In vier op de vijf van die gevallen zou het gaan om methoden voor zelfmoord of oproepen tot zelfdoding.

De overige honderden berichten bevatten volgens Roskomnadzor pornografische beelden van minderjarigen of gaan over het maken of gebruiken van drugs. Het is onduidelijk of de autoriteit ook op andere terreinen bij Twitter heeft aangeklopt.

Twitter riskeert een boete van 800.000 tot 8 miljoen roebel (bijna 9.000 tot 90.000 euro), aldus Roskomnadzor. De waakhond waarschuwt dat de geldstraf bij herhaling nog hoger kan uitvallen.

Het sociale medium is eerder beboet voor het overtreden van de Russische datawet. Het bedrijf is verplicht om informatie over Russische gebruikers binnen de landsgrenzen van de federatie op te slaan.

Rusland treedt hard op tegen sociale media. In december stemde de Staatsdoema (te vergelijken met de Eerste Kamer) in met een wet waarmee het land boetes kan opleggen als de bedrijven verboden content niet verwijderen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).