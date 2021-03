De Belastingdienst kampt maandagochtend met een storing, waardoor inloggen op Mijn Belastingdienst niet mogelijk is. Het doen van de inkomstenbelastingaangifte of het aanvragen van uitstel is daardoor onmogelijk.

Naar verwachting duurt de storing nog zeker een groot deel van de ochtend. De Belastingdienst houdt mensen via de website op de hoogte.

Het doen van inkomstenbelastingaangifte over 2020 is per maandag mogelijk. Wie zijn aangifte in maart afrondt, krijgt uiterlijk in juni te horen of hij geld moet betalen of terugkrijgt. De aangifte moet uiterlijk voor 1 mei bij de Belastingdienst binnen zijn.