Advocaten van het Amerikaanse ministerie van Justitie hebben bij WhatsApp informatie opgevraagd over de vermeende poging tot het hacken van veertienhonderd accounts met software van het Israëlische bedrijf NSO, meldt The Guardian maandag op basis van een anonieme bron.

WhatsApp stapte in 2019 in de Verenigde Staten naar de rechter, omdat NSO-spionagesoftware via WhatsApp-servers naar veertienhonderd personen zou zijn verstuurd.

NSO verkoopt zijn spionagesoftware (spyware) formeel alleen aan overheden zodat die daarmee terrorisme en zware criminaliteit kunnen bestrijden. De software is echter ook ingezet tegen politici, journalisten, advocaten en mensenrechtenactivisten.

Met de spyware kan een NSO-klant naar verluidt onder meer chatberichten lezen, gesprekken afluisteren, screenshots maken, de locatie van het apparaat achterhalen, het adresboek bekijken en de internetgeschiedenis van het doelwit inzien.

Justitie zou om technische informatie gevraagd hebben

Volgens The Guardian heeft de Amerikaanse justitie WhatsApp om technische informatie over de veertienhonderd vermeende doelwitten gevraagd. Het is echter onduidelijk in welke mate justitie in een onderzoek geïnteresseerd is.

NSO zegt tegen de Britse krant zich niet bewust te zijn van een onderzoek. WhatsApp wilde niet reageren.

Zaak tussen WhatsApp en NSO loopt nog

De rechtszaak tussen WhatsApp en NSO loopt nog. Het Israëlische bedrijf beroept zich op soevereine immuniteit: omdat overheidsdiensten klanten zouden zijn en voor de inzet van de software verantwoordelijk zouden zijn, zou NSO in het verlengde daarvan volgens het Amerikaanse recht immuun zijn voor degelijke aanklachten.

Facebook, de eigenaar van WhatsApp, kreeg in de zaak onder meer bijval van Google, Microsoft en mensenrechtenorganisatie Amnesty International.