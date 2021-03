Om straks naar festivals, theatervoorstellingen en voetbalwedstrijden te kunnen, werkt de overheid aan de CoronaCheck-app. Met deze app kun je bewijzen dat je negatief bent getest op het coronavirus. Komend weekend wordt CoronaCheck voor het eerst getest tijdens twee evenementen in Biddinghuizen.

De CoronaCheck wordt vooralsnog ingezet bij verschillende evenementen van Fieldlab, een initiatief van de evenementenbranche. Bij deze evenementen wordt onderzocht of het mogelijk is om op een beheerste wijze te experimenteren met een veilige heropening van de maatschappij.

Vooraf laten bezoekers zich testen op het coronavirus; is de uitslag negatief, dan krijg je een code die kan worden overgezet naar de CoronaCheck-app. Die maakt er een nieuwe QR-code van, die bij de ingang wordt gescand.

Daarvoor maakt de organisatie van het evenement gebruik van een andere app: de CoronaCheck Scanner. Die leest af of je negatief getest bent of niet. Ook krijgt de scanner je initialen en je geboortedag en -maand te zien. Met die persoonsgegevens wil het ministerie van Volksgezondheid voorkomen dat mensen met de app frauderen. De organisatie controleert de persoonsgegevens aan de hand van het ID-bewijs van een bezoeker.

Voor het aanmaken van een testbewijs heeft CoronaCheck een internetverbinding nodig, maar voor het tonen van het bewijs niet. Ook CoronaCheck Scanner heeft geen internetverbinding nodig om een QR-code te lezen. Het ministerie werkt aan een oplossing voor mensen zonder smartphone, al zijn daar nog geen details over bekend. Nu gebruikt Fieldlab daar uitgeprinte bewijzen voor.

Maximaal twee dagen van tevoren een test

Omdat een coronatest een momentopname is, mag de test maximaal 48 uur oud zijn als een evenement eindigt. Het OMT adviseerde aanvankelijk een termijn van 24 uur, maar het kabinet vond dat niet praktisch.

Het is de vraag wanneer de CoronaCheck ook buiten evenementen van Fieldlab ingezet worden. Daar heeft het ministerie nu nog geen antwoord op. Eerst moet het kabinet een wetsvoorstel indienen, waarin staat in welke gevallen een testbewijs verplicht is. Het is namelijk nog niet bekend in welke sectoren de apps worden ingezet, zei minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid eerder.

De minister denkt dat sectoren als horeca en detailhandel veilig te organiseren zijn, zonder benodigde toegangstesten. Hij zegt dat de apps meer van pas komen bij bijvoorbeeld evenementen waar veel mensen samenkomen. De apps zijn volgens het ministerie sowieso 'tijdelijke instrumenten'. Zodra meer mensen gevaccineerd zijn en er minder beperkende maatregelen nodig zijn, wordt het testbewijs minder noodzakelijk.

Vragen over de kosten van het testbewijs

Een andere vraag is hoeveel het testbewijs gaat kosten. De app zelf is gratis, maar het testen straks mogelijk niet. Het ministerie gaat voor deze testen geen GGD-teststraten gebruiken. In plaats daarvan is er een los netwerk aan teststraten die per dag 400.000 mensen kunnen testen. Tot 1 mei worden die tests door de overheid vergoed.

De overheid overlegt nog wie daarna voor de tests betaalt. Mogelijk wordt een deel van de kosten doorberekend aan bijvoorbeeld evenementen of consumenten. Over de kosten is nog niets bekend.

Om tot slot een mogelijk misverstand weg te nemen: de CoronaCheck toont vooralsnog niet of iemand is gevaccineerd. Daarvoor kan de app volgens De Jonge overigens technisch wel klaargemaakt worden "mocht de politiek daar om vragen".

In dat geval ziet de organisator van een evenement alleen of een bezoeker naar binnen mag of niet. De app toont niet of dat mag op basis van een negatieve test of een vaccinatie.